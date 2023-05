Damals hatte der heisseste Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen laut Forschern die schlimmste Trockenheit seit mindestens 500 Jahren auf dem Kontinent ausgelöst. Vor allem in Südeuropa fürchten Landwirte wegen steigender Temperaturen und Wasserknappheit 2023 die schlechtesten Ernten und Erträge seit Jahrzehnten. Das könnte die Nahrungsmittelpreise weiter in die Höhe treiben, befürchtet die EU-Kommission. "Die Dürresituation wird sich in diesem Sommer noch verschlimmern", warnt Jorge Olcina, Geografieprofessor an der Universität von Alicante. Es gebe kaum eine Chance, dass das bereits bestehende Regendefizit zu dieser Jahreszeit noch behoben werden könne.