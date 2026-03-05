Der Leitindex Kospi der Börse in Seoul - zu dem Technologiekonzerne wie Samsung Electronics oder SK hynix gehören - war am Dienstag und Mittwoch um fast 20 Prozent eingebrochen. Am Donnerstag machte er einen Teil dieser Verluste wieder wett und legte um 10 Prozent zu, begünstigt durch eine Erholung der weltweiten Märkte und staatliche Eingriffe.