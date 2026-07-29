Angesichts extremer Kursschwankungen an der Börse verschärft Südkorea die Regeln für hochspekulative Finanzprodukte. Künftig sollen Anleger nur noch maximal 20 Prozent ihres gesamten ‌Anlagevermögens ⁠in gehebelte, börsengehandelte Fonds (ETFs) investieren dürfen, die sich auf eine einzelne Aktie beziehen. Dies teilte ⁠das Finanzministerium am Mittwoch in Seoul nach einer Notfallsitzung mit. Die Aufsichtsbehörden machen konzentrierte Wetten auf diese ‌Produkte für die jüngsten heftigen Marktbewegungen mitverantwortlich. Mit den gehebelten ‌ETFs können Anleger überproportional an den Kursbewegungen ​einer einzelnen Aktie teilhaben, was jedoch auch das Verlustrisiko vervielfacht.