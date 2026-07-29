Angesichts extremer Kursschwankungen an der Börse verschärft Südkorea die Regeln für hochspekulative Finanzprodukte. Künftig sollen Anleger nur noch maximal 20 Prozent ihres gesamten Anlagevermögens in gehebelte, börsengehandelte Fonds (ETFs) investieren dürfen, die sich auf eine einzelne Aktie beziehen. Dies teilte das Finanzministerium am Mittwoch in Seoul nach einer Notfallsitzung mit. Die Aufsichtsbehörden machen konzentrierte Wetten auf diese Produkte für die jüngsten heftigen Marktbewegungen mitverantwortlich. Mit den gehebelten ETFs können Anleger überproportional an den Kursbewegungen einer einzelnen Aktie teilhaben, was jedoch auch das Verlustrisiko vervielfacht.
Hintergrund der Notfallsitzung sind die drastischen Kursverluste am südkoreanischen Aktienmarkt. Der Leitindex Kospi fiel am Mittwoch um 5,98 Prozent, nachdem er bereits am Vortag um 10,84 Prozent eingebrochen war. In der Spitze wurden umgerechnet bis zu gut 1,9 Billionen Euro am Aktienmarkt in Seoul vernichtet. Sorgen über die Profitabilität von milliardenschweren Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) verunsicherten die Anleger.
Die Behörden kündigten an, die Finanzmärkte rund um die Uhr zu beobachten. Bei Bedarf sollen alle verfügbaren politischen Instrumente eingesetzt werden, um für Stabilität zu sorgen.
Zudem will die Regierung die Kosten für den Handel mit diesen Produkten erhöhen, um exzessive Aktivitäten einzudämmen. Dies könnte durch Gebühren geschehen, die denen für eine übermässige Anzahl von Order-Eingaben am Terminmarkt ähneln. Darüber hinaus sollen Anleger künftig zusätzlich zu den bestehenden Schulungen auch den Handel mit den Produkten simulieren müssen, bevor sie investieren dürfen. Die Massnahmen sollen dem Ministerium zufolge umgehend auf den Weg gebracht werden.
Die neuen Schritte sind Teil eines umfassenderen Massnahmenpakets. Bereits zuvor angekündigte Schutzmassnahmen, wie die Anhebung der erforderlichen Mindesteinlage auf 30 Millionen Won (gut 18.100 Euro), treten am 31. Juli in Kraft. Die Neuemission von Produkten auf Einzelaktien sowie die Werbung dafür hatte Südkorea bereits gestoppt. Zudem soll eine rechtliche Grundlage geschaffen werden, die es den Aufsichtsbehörden in Notfällen erlaubt, Massnahmen zur Marktstabilisierung zu ergreifen. Als Vorbild dient dabei das flexiblere Hebelsystem in Hongkong.
(Reuters)