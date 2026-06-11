Südkoreanische Stahlproduzenten sollten «wohlwollend berücksichtigt» werden, teilte ‌das Präsidialamt in Seoul am ‌Donnerstag mit. Lee habe ​diese Forderung am Mittwoch bei einem Gipfeltreffen mit EU-Ratspräsident Antonio Costa und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Belgien vorgebracht. Dabei habe er betont, ‌dass südkoreanische Unternehmen keinen schlechteren Marktzugang erhalten dürften als ihre Wettbewerber. Er verwies auf die Rolle seines ​Landes als strategischer Partner der EU und ​das bestehende Freihandelsabkommen.