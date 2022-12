Nach Angaben des Verkehrsministeriums in Seoul waren vor dem Luftwaffeneinsatz auf Wunsch des Militärs an den Flughäfen Incheon und Gimpo kurzzeitig die Abflüge ausgesetzt worden. Die Unterbrechung der Starts am Mittag habe etwa eine Stunde gedauert, sagte ein Vertreter des Ministeriums. Weitere Angaben machte er nicht.