Südkorea kann die Verlegung von US-Raketenabwehrsystemen aus dem Land nicht stoppen. Dies räumte Präsident Lee ‌Jae ⁠Myung am Dienstag ein, nachdem Berichte über eine mögliche Verlegung ⁠von Patriot-Systemen in den Nahen Osten bekannt wurden. «Es scheint jüngst Kontroversen ‌darüber zu geben, dass die US-Streitkräfte in ‌Korea einige Waffen wie Artilleriebatterien ​und Luftabwehrwaffen aus dem Land verschiffen», sagte Lee bei einer Kabinettssitzung. Seoul habe zwar seinen Widerstand zum Ausdruck gebracht, sei aber nicht in der Position, Forderungen zu stellen.