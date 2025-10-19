Südkorea sieht im Zollstreit mit den USA eine gestiegene Chance für ein Handelsabkommen bis zum Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) Ende des Monats. Beide Seiten hätten in ihren Gesprächen konkrete Fortschritte bei den meisten Themen erzielt, sagte der Chefberater der südkoreanischen Regierung, Kim Yong-beom, am Sonntag in Seoul nach seiner Rückkehr aus Washington. Allerdings müssten noch einige offene Fragen geklärt werden. Die Einigung müsse in einem für Südkorea tragbaren Rahmen liegen. Kim hatte sich in Washington mit US-Handelsminister Howard Lutnick getroffen. Der Apec-Gipfel findet Ende Oktober in Südkorea statt.