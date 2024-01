Wenige Tage nach dem jüngsten Test einer neuen feststoffgetriebenen Hyperschallrakete durch den Norden hat Südkorea weitere Sanktionen gegen Nordkorea verhängt. Betroffen seien zwei Personen, drei Unternehmen und elf Schiffe, die mit dem nordkoreanischen Atom- und Raketenprogramm in Verbindung stünden, teilte das südkoreanische Aussenministerium am Mittwoch mit. Die neu auf die schwarze Liste gesetzten Personen und Unternehmen seien vor allem in illegalen Energie-Schmuggel auf dem Seeweg verwickelt, hiess es.