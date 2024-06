Der Nationale Sicherheitsrat in Seoul kündigte am Sonntag an, den nördlichen Nachbarn wieder mit Lautsprecher-Durchsagen zu beschallen. Die Boxenanlagen sind entlang der Grenze aufgetürmt und nach Norden ausgerichtet. In der Vergangenheit strahlte Südkorea unter anderem Nachrichten und koreanischsprachige Pop-Musik in solch hoher Lautstärke aus, dass sie mutmasslich selbst noch 20 Kilometer entfernt zu hören sind.