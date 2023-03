"Die getrübten Beziehungen zwischen Japan und Südkorea dürfen nicht länger vernachlässigt werden", sagte Aussenminister Park Jin am Montag. "Wir müssen diesen Teufelskreis im nationalen Interesse und für das Volk durchbrechen." Während der Vorschlag in Japan positiv aufgenommen wurde, reagierten Opfer und Opposition in Südkorea mit Kritik. Die Regierung kapituliere gegenüber Japan. "Das ist ein Tag der Schande", sagte der Sprecher der Demokratischen Partei. Es sei ein Sieg für Japan auf ganzer Linie, schrieb ein Anwalt der Opfer auf Facebook.