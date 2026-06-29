Die Ankündigung ​verstärkt ​den weltweiten Wettlauf um die Vormachtstellung in ⁠der Halbleiterindustrie. Auch die USA, China und die Europäische ​Union versuchen, mit ⁠Förderprogrammen ihre heimische Produktion auszubauen und die Abhängigkeit von ausländischen Zulieferern zu verringern. Hintergrund ‌ist das Ziel, die eigenen Lieferketten zu sichern und technologische Souveränität zu erlangen. Für die stark exportabhängige südkoreanische Wirtschaft ist die Chipindustrie von entscheidender Bedeutung. ‌Mit den neuen Investitionen will die Regierung sicherstellen, dass die ​heimischen Konzerne auch im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz ihre führende Position verteidigen und ausbauen können.