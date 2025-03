Die Regierung kündigte am Mittwoch einen 34 Milliarden Dollar schweren Fonds zur Unterstützung von Unternehmen an, die in strategischen Technologien wie Chips und Autos tätig sind. Zudem sollen Massnahmen ergriffen werden, um für die Spitzenbranchen Talente aus aller Welt anzulocken. Dazu sollen qualifizierten Ausländern entsprechende Visa und eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis angeboten werden.