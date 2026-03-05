Demnach befürchtet die Branche, dass die Krise die ‌Versorgung mit wichtigen Materialien wie Helium aus dem Nahen Osten unterbrechen ​könnte. Zudem könnten ​Pläne von Technologiekonzernen ​zum Bau von KI-Rechenzentren in ‌der Region scheitern, was die derzeit starke Chip-Nachfrage dämpfen würde. Steigende ​Energiekosten ​könnten zudem ⁠die Preise für ​Halbleiter in die ⁠Höhe treiben.