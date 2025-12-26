Den ​Ermittlern zufolge soll er versucht haben, einen militärischen Konflikt mit Nordkorea zu provozieren, ‌um das von ihm ⁠verhängte Kriegsrecht zu rechtfertigen. ‌Auch der ehemalige Verteidigungsminister und der frühere Chef des Militärgeheimdienstes ‍wurden in dem Fall angeklagt. Yoon bestreitet die Vorwürfe.