Die Handelsbilanz wies mit 9,7 Milliarden Dollar den höchsten Überschuss seit September 2017 auf. Die Importe erhöhten sich um 1,2 Prozent auf 51,30 Milliarden Dollar und blieben damit hinter den Erwartungen zurück. Die Lieferungen nach China stiegen um 6,9 Prozent, die in die südostasiatischen Länder um 6,3 Prozent.