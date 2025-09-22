Seoul und Washington hatten sich im Juli mündlich auf ein Handelsabkommen geeinigt. Demzufolge würden die USA die von Präsident Donald Trump verhängten Zölle auf südkoreanische Waren senken. Im Gegenzug soll Südkorea unter anderem 350 Milliarden Dollar in den USA investieren. Das Abkommen sei jedoch wegen Streitigkeiten über die Abwicklung der Investitionen noch nicht schriftlich fixiert, sagte Lee in dem Interview, das am Freitag in seinem Büro mit Hilfe eines Dolmetschers geführt wurde. Kern des Problems sei die Garantie, dass die Projekte kommerziell sinnvoll seien. Dies sei in den bisherigen Gesprächen nicht sichergestellt worden. US-Handelsminister Howard Lutnick hatte erklärt, Seoul müsse das Abkommen entweder akzeptieren oder die Zölle zahlen. Lee sagte auf die Frage, ob er von dem Abkommen zurücktreten würde: «Ich glaube, dass wir zwischen Blutsverbündeten in der Lage sein werden, ein Mindestmass an Rationalität zu wahren.»