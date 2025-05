Wenige Tage vor der Präsidentenwahl in Südkorea fordert der in Umfragen führende Oppositionspolitiker Lee Jae Myung eine Fristverlängerung bei den Zollverhandlungen mit den USA. «Es bleibt nicht viel Zeit», sagte Lee am Sonntag vor der Presse. «Ist Diplomatie nicht etwas, das beiden Seiten nützen sollte?»