Südkorea hatte sich Ende Juli mit den USA auf das Handelsabkommen geeinigt. Zuvor hatte die US-Regierung mit Zöllen von 25 Prozent gedroht. Der Notenbank zufolge ist der Zollanstieg für Südkorea jedoch steiler als für mehr als die Hälfte von 50 untersuchten Exportländern, darunter Japan und die Europäische Union. Als Gründe nannte sie das frühere Freihandelsabkommen sowie die hohe Bedeutung von Auto- und Stahlexporten, für die besonders hohe Zölle gelten.