Doch der jetzige Hauptgrund für den Kursrückgang dürfte der enttäuschende Auftragseingang im ersten Quartal 2026 sein: Mit 853 Millionen Franken lag dieser rund 16 Prozent unter dem Vorjahreswert. Dabei schnitten alle drei Segmente schwächer ab als erwartet. Am deutlichsten traf es «Chemtech», wo die Bestellungen von 223 auf 148 Millionen Franken einbrachen, belastet durch Projektverzögerungen und eine hohe Vergleichsbasis aus dem Vorjahr. Auch «Flow Equipment» und «Services» mussten Rückgänge von rund 10 respektive gut 11 Prozent hinnehmen, wobei beide Segmente zusätzlich unter der geopolitischen Lage im Nahen Osten litten, die zu Verzögerungen im Wassergeschäft führte. Immerhin: Gegen Quartalsende habe sich die Dynamik in den meisten Regionen wieder aufgehellt, wie der Winterthurer Konzern am Montag mitteilte.