Im Rahmen der Strategie will sich Sulzer auch in Zukunft in erster Linie auf organisches Wachstum stützen, doch soll es auch die eine oder andere Ergänzung geben. «Dies werden aber keine grossen Zukäufe sein. Es geht vor allem um Technologien, weniger um Umsatzvolumen», erklärte die Konzernchefin. Gelegenheiten dazu könnten sich laut Thoma etwa im Bereich Wasser ergeben.