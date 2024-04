Geografisch gesehen stiegen die Bestellungen in Nord-, Mittel- und Südamerika um knapp 16 Prozent und in der Region Asien-Pazifik um gut 5 Prozent. In Europa, dem Nahen Osten und Afrika ging er dagegen um gut 8 Prozent zurück, vor allem wegen der rückläufigen Zahlen an Grossaufträgen aus dem Energiesektor.