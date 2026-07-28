Der Auftragseingang nahm um 8,9 Prozent auf 1,79 Milliarden ab, organisch lag das Minus bei 3,9 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Für diesen Rückgang war die Division Chemtech verantwortlich, während die Bestellungen in der Division Flow trotz Störungen in den Lieferketten und Projektverzögerungen aufgrund der Lage im Nahen Osten etwas zunahmen und sie im Service-Geschäft stabil blieben.