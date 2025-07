Nebst einem Servicezentrum in La Plata und einem Büro im Zentrum von Buenos Aires kommt neu ein Servicezentrum in der Stadt Ezeiza hinzu. Dieses ist auf Service-Dienstleistungen für den Bereich Rotating Equipment spezialisiert, wie Sulzer am Mittwoch mitteilte. Die Kunden stammen vorwiegend aus den Sektoren Oil & Gas, Pulp & Paper, Food & Beverage sowie aus dem Bereich Stromerzeugung.