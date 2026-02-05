Condecta wird unter dem Markennahmen «Owatec» von Sulzer in der Schweiz exklusiv den Vertrieb von modularen Containerlösungen zur Wasseraufbereitung anbieten, wie Sulzer am Donnerstag mitteilte. Die Container sollen bei kurzfristigen Notsituationen wie Überschwemmungen oder überall dort eingesetzt werden, wo Effizienz gefragt oder wenig Platz vorhanden ist.