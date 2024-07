Sulzer liefere für das Salzschmelze-Solarspeichersystem die Pumpentechnologie, heisst es in der Mitteilung vom Dienstag. Finanzielle Details zum Auftrag wurden nicht bekannt gegeben. Es werde ein Mix aus 18 Meter langen Heiss- und Kalt-Salzschmelzepumpen geliefert, die aufgrund ihrer Länge vor Ort montiert würden. Produziert werde in der Sulzer-Produktionsstätte in Suzhou.