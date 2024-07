Der Umsatz ging von Januar bis Juni um 6,1 Prozent auf 1,70 Milliarden Franken hoch, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Organisch, also bereinigt um Konsolidierungs- und Währungseffekte, zogen die Verkäufe gar um 10,5 Prozent an. Der Auftragseingang legte organisch um 8,9 Prozent auf 2,08 Milliarden Franken zu.