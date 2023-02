Der Auftragseingang legte um 9,1 Prozent auf 3,43 Milliarden Franken zu, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der Umsatz zog um 1,8 Prozent auf 3,18 Milliarden lediglich minim an, übertraf damit aber die Prognose vom Oktober eines stabilen Umsatzes. Angesichts der andauernden Einschränkungen in der Lieferkette und zahlreichen coronabedingten temporären Werksschliessungen in China sei dies ein solides Ergebnis, so Sulzer.