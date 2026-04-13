Die Bestellungen im Bereich Services sanken um gut 11 Prozent auf noch 347 Millionen Franken. Neben der hohen Vergleichsbasis habe sich hier auch die geopolitische Situation im Nahen Osten negativ ausgewirkt. Gegen Ende des Quartals sei sowohl bei Flow Equipment wie auch Services in den meisten Regionen eine positive Dynamik zu verzeichnen gewesen.