Der Reingewinn hat sich gleichzeitig um 11 Prozent auf 294,7 Millionen verbessert. Die Dividende soll denn auch um 50 Rappen auf 4,75 Franken je Aktie erhöht werden. Mit den Zahlen hat Sulzer die Erwartungen der Analysten auf Stufe Umsatz und Auftragseingang in etwa getroffen, der operative Gewinn lag klar darüber.