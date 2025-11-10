Die Akquisition sei ein wichtiger Schritt, das Wachstum in den nordischen Ländern zu unterstützen, teilte Sulzer am Montag mit. Ausserdem werde die Vermietungsplattform erweitert und die Präsenz im Wasser- und Abwassersegment gestärkt. Dansk Overpumpning wurde den Angaben zufolge von Kurt Bjørn Nielsen und Lis Viborg als Reaktion auf die verheerenden Überschwemmungen in Kopenhagen im Jahr 2011 gegründet.