Die Akquisition sei ein wichtiger Schritt, das Wachstum in den nordischen Ländern zu unterstützen, teilte Sulzer am Montag mit. Ausserdem werde die Vermietungsplattform erweitert und die Präsenz im Wasser- und Abwassersegment gestärkt. Dansk Overpumpning wurde den Angaben zufolge von Kurt Bjørn Nielsen und Lis Viborg als Reaktion auf die verheerenden Überschwemmungen in Kopenhagen im Jahr 2011 gegründet.
Das Unternehmen setzte sich zum Ziel, schnelle und zuverlässige Pumpenlösungen anzubieten, um die Gemeinden bei der Bewältigung von Wassernotfällen zu unterstützen. Betriebsleiterin Sarah Viborg wird als Leiterin von Rental Solutions Denmark zu Sulzer wechseln.
(AWP)