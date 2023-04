Konkret zog das Unternehmen im Startquartal Bestellungen im Wert von 1,07 Milliarden Franken an Land. Das waren rund ein Viertel mehr als die 859 Millionen in der Vorjahresperiode, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Organisch betrug das Wachstum gar 31,2 Prozent. Vor allem in den Märkten Industrie, Energie und Chemie habe man eine starke Nachfrage gespürt, hiess es weiter.