Der neue britische Premierminister Rishi Sunak hat die Verschiebung seines für nächste Woche geplanten Haushaltsentwurfes erwogen. Laut einem Bericht der "The Times" am Mittwoch muss er ein Loch von 40 Milliarden Pfund stopfen. Es wird angenommen, dass Sunak am heutigen Mittwoch mit Finanzminister Jeremy Hunt zusammentrifft, um seine Vorschläge zur Erhöhung der Steuern und zur Kürzung der öffentlichen Ausgaben zu erörtern, heisst es in dem Bericht. Die Sprecherin der ehemaligen Premierministerin Liz Truss sagte letzte Woche, dass Truss Nachfolger entscheiden werde, ob ein für den 31. Oktober geplanter Haushaltsplan vorgelegt werden soll.