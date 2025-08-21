Die Aktie von Sunrise legt am Donnerstagvormittag um 3,7 Prozent auf 47,96 Franken zu und gehört damit zu den Spitzenreitern im SPI, der insgesamt leicht schwächer notiert (-0,4 Prozent). Im bisherigen Jahresverlauf weist das Papier damit bereits ein Plus von gut einem Fünftel auf.