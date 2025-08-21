Analysten zeigen sich nach der Zahlenpräsentation insgesamt zuversichtlich. Der zuständige Vontobel-Experte spricht von «ermutigenden Q2-Ergebnissen», da das EBITDA-Wachstum bereits ein Quartal früher als erwartet positiv ausgefallen sei.
Der Kommentar von Oddo BHF hebt hervor, dass der Umsatz- und Gewinntrend im Vergleich zum Vorquartal klar verbessert sei, gestützt durch Preiserhöhungen und Kostensenkungen. Das Institut sieht Sunrise mittelfristig mit dem stärksten Free-Cashflow-Wachstum unter den drei Schweizer Telekomanbietern.
Auch die UBS bezeichnete die Resultate als ermutigend. Das zweite Quartal habe von Preiserhöhungen und Kosteneinsparungen profitiert, und für die Folgequartale erwartet die Bank weitere Verbesserungen. Sunrise biete zudem mit einer Dividendenrendite von 7,4 Prozent und der Aussicht auf wachsende statt nur stabile Gewinne attraktive Perspektiven, so der zuständige Analyst.
(AWP)