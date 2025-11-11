Der Umsatz sei zum einen leicht unter den Erwartungen ausgefallen, so Vontobel. Zum anderen habe der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen nach Zahlung der Leasingkosten (EBITDAaL) zwar über den Konsensschätzungen gelegen. Dieser habe jedoch erneut von Einmaleffekten profitiert, sodass die Übertreffung der Markterwartungen von geringer Qualität sei. Die hohe Dividendenrendite von 8 Prozent bleibe aber ein wichtiger Attraktivitätsfaktor bei Sunrise.