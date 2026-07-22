Der Erlös wird laut den Angaben zur vollständigen Refinanzierung der bestehenden 3,875 Prozent-Anleihe «EUR SUN» mit Fälligkeit im Jahr 2029 verwendet, der Rest zur teilweisen Refinanzierung der 3,625 Prozent-Anleihe «EUR SSN» mit Fälligkeit 2029. Der daraufhin offene Restbetrag der «EUR SSN» soll im zweiten Halbjahr 2026 aus operativem Cashflow gemäss der von Sunrise kommunizierten Kapitalallokationspolitik und der jährlichen Verpflichtung zum Schuldenabbau zurückgezahlt werden.