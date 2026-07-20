Der designierte CFO war den Angaben zufolge zuletzt Finanzchef der internationalen Privatschulgruppe Cognita. Dort verantwortete er neben den Finanzen auch die Bereiche Technologie und Innovation sowie die KI-Strategie und trieb die digitale Transformation des Unternehmens voran. Zuvor war Tolpeit als Head of Investments bei der Zürcher Jacobs Holding tätig.