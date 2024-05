Insgesamt sei Sunrise gut unterwegs, wird CEO André Krause in der Mitteilung zitiert. Deshalb bestätige das Unternehmen auch die bisherige Prognose für das Geschäftsjahr 2024 «vollumfänglich». «Wir erwarten aus der operativen Kostenoptimierung positive Effekte in den Folgequartalen», so Krause.