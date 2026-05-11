Damit biete man den eigenen Geschäftskunden den Einsatz leistungsfähiger KI-Lösungen, die vollständig in der Schweiz betrieben würden, teilte Sunrise am Montag in einem Communiqué mit. Das Angebot richtet sich an Grossunternehmen, den öffentlichen Sektor, mittlere und kleinere Unternehmen. Im Fokus stünden Banken, Versicherungen, Gesundheitsfirmen, Energieversorger oder der Verwaltungsbereich. Das Angebot sei insbesondere auf die hohen Anforderungen regulierter Branchen ausgerichtet. Man wolle es nach den Sommerferien auf den Markt bringen, sagte Sunrise-Business-Chef Thorsten Haeser auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.