Bei Sunrise will sich Grossaktionär Seth Klarman von einem grossen Teil seiner Aktienbestände trennen. Wie Reuters unter Berufung auf die mit dem Auftrag betraute Bank (Bookrunner) berichtet, soll in einem Blocktrade ein Paket von 4 Millionen Anteilen verkauft werden. Gemäss den Angaben sind Käufer für die Aktien bereits gefunden.
Laut jüngster Meldung an die Regulierungsstelle der Schweizer Börse (SER) hielt Klarman über die «The Baupost Group» rund 7 Millionen Namenaktien. Hinzu kommen noch 2,3 Millionen Klasse A ADS, das Programm ist jedoch Mitte November 2025 ausgelaufen. Ob diese Aktien in Namenaktien umgetauscht oder verkauft wurden, ist nicht bekannt.
Laut Reuters seien die Bücher mehrfach überzeichnet gewesen. Der Verkaufspreis im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren wurde auf 40,25 Franken festgesetzt. Am Donnerstag haben Sunrise bei 41,66 Franken geschlossen.
(AWP)