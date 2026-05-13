Die Verkäufe von Sunrise lagen in den ersten drei Monaten 2026 mit 722,8 Millionen Franken auf dem Vorjahresniveau (+0,1 Prozent), wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Dies sei vor allem auf das Wachstum im Mobile Postpaid- und im Geschäftskunden-Bereich sowie auf den Geräteverkäufe zurückzuführen. Damit konnten ein Rückgang im Internet-Bereich und eine allgemein gedämpfte Marktliquidität kompensiert werden.