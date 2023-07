Aggressivität der Promotionen geht zurück

"Wir haben seit Anfang Jahr die Aggressivität der Promotionen bei der Hauptmarke deutlich verringert und sehen auch im Markt eine entsprechende Beruhigung", wurde in der Mitteilung Konzernchef André Krause zitiert. In der Folge sank das Wachstum bei den Mobile-Postpaid-Abos auf 24'000 Stück. Insgesamt vermeldete Sunrise per Ende Juni 2,803 Millionen aktive Mobile-Kunden (Revenue Generating Units RGU).