Sunrise wird vier Jahre nach der Übernahme durch Liberty Global wieder eigenständig. Die Amerikaner wollen den zweitgrössten Schweizer Telekomanbieter abspalten und an die Schweizer Börse SIX zurückbringen. Die Kotierung von Sunrise am Schweizer Aktienmarkt sei für das zweite Halbjahr geplant, kündigte Liberty Global am Freitagnachmittag in einem Communiqué an.