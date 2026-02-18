Der Umsatz sank 2025 um 1,1 Prozent auf 2,98 Milliarden Franken, wie Sunrise am Mittwoch bekannt gab. Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen nach Abzug der Leasingzahlungen (EBITDAaL) fiel um 0,9 Prozent auf 1,01 Milliarden Franken. Die operative Marge blieb mit 33,8 Prozent damit praktisch stabil (VJ 33,9 Prozent).