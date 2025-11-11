Prognose bestätigt

An den Finanzzielen für das laufende Jahr hält Sunrise fest. So soll der Umsatz «weitgehend stabil» bleiben, werde aber «am unteren Ende der Bandbreite» erwartet. Der Betriebsgewinn (EBITDAaL) soll stabil bleiben oder ein niedriges einstelliges Wachstum erreichen. Im Vorjahr lag der Umsatz bei 3,0 Milliarden, der EBITDAaL bei 1,0 Milliarden Franken.