Für das gesamte Jahr 2026 und die anstehenden Preiserhöhungen zeigt sich das Sunrise-Management optimistisch. Die Verkäufe von Sunrise lagen in den Monaten Januar bis März mit 722,8 Millionen Franken ziemlich genau auf dem Vorjahresniveau (+0,1 Prozent), wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Dies sei vor allem auf das Wachstum bei den Mobilabos und im Geschäftskunden-Bereich sowie auf Geräteverkäufe zurückzuführen. Die saisonal bedingte Zurückhaltung der Kunden und ein Rückgang im Internet-Bereich wurden so kompensiert.