385 Millionen Euro kommen aus einer privaten Platzierung, wie es in einer Mitteilung von Sunrise vom Donnerstag heisst. Aufgestockt wurde eine vorrangig besicherte Schuldverschreibung mit Laufzeit bis Mai 2032 zu einem Zinssatz von 4,625 Prozent. Die Anleihe war im Mai 2025 emittiert worden.
Die Mittel kämen ausschliesslich von Nicht-US-Personen, und das Closing werde für den 9. Oktober erwartet. Der Abschluss der Transaktion unterliegt laut Sunrise den üblichen Bedingungen.
Ausserdem habe die Gesellschaft ein zusätzliches Laufzeitdarlehen über 650 Millionen Dollar ausgehandelt, das mit der Kreditfazilität AAA fungibel sei. Diese neue zusätzliche Fazilität AAA1 werde voraussichtlich am 8. Oktober 2025 abgeschlossen und am 15. Februar 2032 fällig.
Der Erlös aus den Transaktionen werde zur vollständigen Refinanzierung des bestehenden US-Dollar-«Term Loan B» mit Fälligkeit 2028 verwendet sowie zur teilweisen Rückzahlung der 5,5-Prozent-Senior-Notes mit Fälligkeit 2028, wie es weiter heisst.
Die Transaktionen würden das Fälligkeitsprofil der Verbindlichkeiten von Sunrise auf eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von 5,8 Jahren verlängern. Rund 83 Prozent der Verbindlichkeiten würden damit im Jahr 2031 oder später fällig, rund 59 Prozent der Verbindlichkeiten würden nun im Jahr 2032 fällig.
(AWP)