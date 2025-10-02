385 Millionen Euro kommen aus einer privaten Platzierung, wie es in einer Mitteilung von Sunrise vom Donnerstag heisst. Aufgestockt wurde eine vorrangig besicherte Schuldverschreibung mit Laufzeit bis Mai 2032 zu einem Zinssatz von 4,625 Prozent. Die Anleihe war im Mai 2025 emittiert worden.