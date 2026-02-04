Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) stuft die Sunrise-Titel mit «Übergewichten» ein, aber bei einem tieferen Kursziel von 54 Franken. Die ZKB führt wie Deutsche Bank die Differenz bei der Dividendenrendite als einen der Gründe für die Bevorzugung gegenüber Swisscom an. Der ZKB-Experte Christian Bader prognostiziert bei Sunrise für die kommenden Jahre leicht steigende freie Cashflows aufgrund von Kosteneinsparungen, einer Reduktion der Investitionen und fallenden effektiven Zinskosten.