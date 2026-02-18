Dies sei einerseits die Folge von gesunkenen Preisen, sagte Krause. Andererseits gebe es noch negative Auswirkungen aus der Umstellung der alten UPC-Abos auf neue Sunrise-Abos, da nicht alle UPC-Kunden mitgemacht haben. «Dieser Effekt hält noch ein Stück weit an», sagte Krause. «Das ist der Hauptgrund, warum der Umsatzausblick im neuen Jahr stabil ist und wir noch kein Wachstum erzielen können, auch wenn wir viele Teilbereiche haben, die schon Wachstum haben.»