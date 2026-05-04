Der Präsident der federführenden Eidgenössischen Kommunikationskommission (Comcom), Martin Bürki, verteidigt das Vorgehen und wies auf die limitierten Frequenzen hin. «Es gehört der Allgemeinheit und wird vom Bund verwaltet», sagt Bürki. Ein Duopol sei aber nicht im Sinn der Comcom, deshalb werde das Vorgehen noch einmal geprüft.