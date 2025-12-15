Klasse B-Aktien, die den Klasse-B-ADSs zugrunde liegen und nach Beendigung des Programms bei der Depotbank verbleiben, werden einer Mitteilung vom Montag zufolge in Klasse A-Aktien umgetauscht und von der Depotbank verkauft. Der Erlös aus dem Verkauf werde dann anteilig an die entsprechenden ehemaligen Inhaber der Klasse B-ADS verteilt. Bis zum Ende des Programms können Inhaber von Klasse B ADS die Aktien noch umtauschen.